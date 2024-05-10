Пограничники Молдовы задержали трех украинцев при попытке пересечь Прут

Молдавские пограничники задержали трех граждан Украины, которые пытались пересечь Прут на надувной лодке, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы.

Ведомство отмечает, что было достоверно установлено, что трое граждан Украины в возрасте от 23 до 40 лет собирались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

Мужчины имели при себе надувную лодку, воздушный насос и два весла. Лица были задержаны на 72 часа.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательное расследование дела с целью выяснения обстоятельств и принятия соответствующих правовых мер согласно действующему законодательству.

Недавно в Румынии обнародовали данные, согласно которым около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны во избежание мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.

Недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.