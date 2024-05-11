Генассамблея ООН проголосовала за предоставление Палестине больших прав

В пятницу, 10 мая, Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая предоставляет Палестине больше "прав и привилегий" в качестве страны-наблюдателя, не являющейся членом, а также призвала Совет безопасности одобрить запрос Палестины стать 194-м членом. ООН, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

За резолюцию проголосовали 143 страны. 25 воздержались. 9 стран проголосовали против: Чехия, Венгрия, Аргентина, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Израиль и США.

Текст документа, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами, призывает Совет безопасности ООН, который должен принять решение о членстве Палестины, "пересмотреть этот вопрос в положительную сторону".

"Государство Палестина имеет право на членство в Организации Объединенных Наций" , – говорится в резолюции.

В своем выступлении перед голосованием палестинский посол Рияд Мансур сказал о ситуации в секторе Газа.

"Пока мы говорим, 1,4 миллиона палестинцев в Рафахе интересуются, выживут ли они сегодня" , - сказал он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил принятие резолюции, назвав ее "абсурдным решением", подчеркивающим "структурную предвзятость ООН" и вознаграждающим действия ХАМАСа 7 октября.

Новые права и привилегии

Хотя голосование в Генеральной Ассамблее не может предоставить членство в ООН, принятая резолюция предоставляет Палестинским властям новые процедурные права и привилегии.

Только страны-члены могут голосовать, но Палестинская администрация теперь может быть размещена среди государств-членов в алфавитном порядке; представлять и вносить предложения и поправки; предложения и поправки соавторов.

Палестинская администрация также может делать заявления и объяснения голосования, а также вправе отвечать от имени группы в рамках ООН. Она также может потребовать вынесения предложений на голосование и потребовать включения пунктов в предварительную повестку дня ГА ООН.

По словам Мансура, палестинские власти теперь будут просить полноправное членство в Совбезе. Однако США уже предупредили, что, вероятно, наложат вето на такой запрос.

Атака ХАМАС 7 октября

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС массированно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Были убиты 1200 гражданских и солдат, также боевики похитили около 250 израильтян и иностранцев.

Наступление Израиля на Рафах

В начале недели Израиль начал военную операцию в Рафахе. США не поддержали это решение из-за опасений большого количества жертв среди гражданского населения.

До сих пор не фиксировалось масштабное вторжение в город. ЦАХАЛ захватил палестинскую сторону КПП "Рафах" и ведет обстрелы.

Сегодня Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции в городе. При этом решено, что она не должна быть настолько велика, что бы это вызвало обеспокоенность в США.