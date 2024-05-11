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В Белгородской и Курской областях России ночью прогремели взрывы

В ночь на субботу в Белгородской и Курской областях России прогремели взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Курской области по словам местных властей, перехватывали беспилотники.

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. По словам Гладкова, якобы сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Он также сообщил о нескольких десятках поврежденных домов, выбитых окнах и поврежденных автомобилях.

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