В Белгородской и Курской областях России ночью прогремели взрывы
В ночь на субботу в Белгородской и Курской областях России прогремели взрывы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Курской области по словам местных властей, перехватывали беспилотники.
В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. По словам Гладкова, якобы сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Он также сообщил о нескольких десятках поврежденных домов, выбитых окнах и поврежденных автомобилях.