СМИ: В мире наблюдается острый дефицит ракет к системам Patriot

В мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. Больше всего в боеприпасах к системам ПВО нуждаются Украина и Израиль, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NZZ.

Дефицит вызван частым использованием этих систем ПВО в Украине и Израиле. Кроме того, многие европейские страны хотят пополнить свои арсеналы при скромных производственных объемах. Наконец армия США разрабатывает морскую версию Patriot, которая бы интегрировалась в систему командования и управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта вокруг Тайваня.

С 1984 года, когда появился комплекс Patriot, ракеты к нему постоянно совершенствуются. В настоящее время выпускаются два основных типа боеприпасов – PAC-3 MSE для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старый PAC-2 GEM-T, который используется в основном против самолетов и крылатых ракет.

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. ЗА последние годы их годовое производство выросло с 350 до 500 единиц, к 2027 году оно должно вырасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод и планирует дальнейшие инвестиции.

Кроме того, более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем составляет 240 единиц. К 2027 году он должен быть увеличен до 420 единиц. Кроме того, их производство сейчас налаживается производство в Европе.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Германия выступила с инициативой по укреплению противовоздушной обороны Украины. Так, недавно министр обороны Германии Борис Писториус попросил свою швейцарскую коллегу Виолу Амхерд поставить Киеву систему Patriot.

Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он открыт для обсуждения отправки ракетной системы Patriot в Украину. Ранее Германия согласилась передать Украине одну дополнительную систему Patriot.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба предположил, что также одну систему передадут Украине США.