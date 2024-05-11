ОВА: В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.

167 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку.

Малую Токмачку и Работино накрыли 22 обстрела из РСЗО.

Также 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.

Федоров также сообщил, что поступило 24 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним: