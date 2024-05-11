ВМС ВСУ: Враг держит в Средиземном море три военных корабля
Среди военных кораблей есть один ракетоноситель, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют ВМС ВСУ.
В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море есть 3 военных судна, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили 12 судов:
- к Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS)", — говорится в сообщении.