Среди военных кораблей есть один ракетоноситель, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют ВМС ВСУ.

В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море есть 3 военных судна, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили 12 судов:

к Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.