Россияне потеряли еще более 1300 своих военных и десятки единиц техники
Российские оккупанты за сутки потеряли более 1300 своих военных, 15 танков и 55 артсистем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 481030 (+1320) человек,
- танков - 7449 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 14353 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 12442 (+55) ед,
- РСЗО - 1064 (+2) ед,
- средства ПВО - 796 (+1) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9868 (+42),
- крылатые ракеты - 2193 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,
- специальная техника - 2040 (+9)
Данные уточняются.