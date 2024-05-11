Сводка Генштаба: россияне атакуют на восьми направлениях фронта

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 24 атаки россиян - это больше всего из всех направлений на фронте за сутки 10 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спирное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобажанском направлении отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.