Враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник

Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.

"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое".

Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

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