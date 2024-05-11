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Враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник

Враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня – источник
Фото: скриншот карты Deep State

Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.

"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое".

Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.

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