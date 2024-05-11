Премьер Грузии намекнул на готовность к уступкам в проекте закона об "иноагентах"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что грузинским властям удастся "примирить позиции" с западными партнерами по скандальному закону "О прозрачности иностранного влияния" и намекнул на готовность к незначительным уступкам, сообщает Европейская правда.

Его комментарии приводит "Новости-Грузия".

Кобахидзе заявил, что "видит положительные изменения" в диалоге с западными партнерами после последних встреч.

"У меня сложилось впечатление, что сейчас есть готовность обсуждать нормы закона", – сказал премьер в общении со СМИ.

Он сказал, что компромиссные предложения могли бы внести через процедуру президентского вето, которую президент Саломе Зурабишвили обещала применить после принятия закона в финальном третьем чтении, что ожидаемо произойдет на следующей неделе.

"Здесь наши партнеры должны будут выступить с конкретными замечаниями и отразить их в вето президента. Вы знаете, что когда вето поступает в парламент, это должно быть сформулировано в виде конкретного законопроекта", – заявил Кобахидзе.

По его словам, к тому времени власть будет "готова к обсуждениям". В то же время Кобахидзе дал понять, что "Грузинская мечта" не согласится на кардинальные изменения, как изменение названия закона или отказ от введения специального статуса для организаций со значительной долей донорского финансирования, и готова пересмотреть лишь некоторые технические детали.

"Прозрачность – это один из важнейших европейских принципов и ценностей... Но давайте подождем, что нам скажут партнеры", – добавил он.

Напомним, за эту неделю в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. В ЕС не исключают, что могут лишить Грузию безвизового режима, если закон примут.

Страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии.

Дополнительные предупреждения прозвучали и от Соединенных Штатов.

На субботу 11 мая в Тбилиси запланирована крупная акция протеста против принятия закона.