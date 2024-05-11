Разведка идентифицировала российских летчиков, которые атакуют Украину "кинджалами"

Установлены 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ, сообщает Деловая столица.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило и опубликовало полный список с фотографиями и личными данными.

Кроме того, идентифицированы семь офицеров из технического персонала полка (в/ч 83122), который сформирован 1 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации: аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов — истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF -20867, RF-20883.

Вооружение: авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" (боевая часть 500 кг, возможное ядерное вооружение); назначение – нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км. Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается путем разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (т.е. МиГ-31К выполняет роль первой степени).

Со списком летчиков-убийц можно ознакомиться здесь﻿.

ГУР напоминает, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.