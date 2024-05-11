Беспилотники ГУР атаковали крупнейший НПЗ "Лукойла" – источник

В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в ГУР.

"В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03-45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", прилетели БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6".

По словам источника УП, текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Что предшествовало:

Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

В ночь на 3 февраля 2024 года Волгоградский НПЗ уже подвергался атаке украинских беспилотников, в результате чего возник пожар.

Справка: ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "Лукойл".