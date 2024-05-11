Макрон: Евросоюз в ближайшие недели усилит помощь Украине

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Le Progres.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отбросил такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

"Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальную целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту" , - сказал Макрон.

Он также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их" , - добавил президент Франции.

Заявления Макрона о войсках

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. Эти слова французского лидера вызвали дискуссию среди союзников Украины.

Некоторые страны не исключали отправку своих военных, например, балтийские страны и Канада.

Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое участие войск в боевых действиях. Речь шла об учениях или другой помощи.