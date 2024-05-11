Полиция попала под обстрел в прифронтовой Красногоровке во время эвакуации раненых
Полицейские попали под обстрел в прифронтовой Красногоровке Донецкой области. Это произошло во время эвакуации раненых, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Нацполиция.
Отмечается, что "Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян в Красногоровке. Вражеские снаряды попали в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям.
Полицейским удалось быстро вывезти раненых из-под огня врага.
"Экипаж полиции "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения", - говорится в сообщении.
Бои за Красногоровку
Стоит отметить, что россияне уже около двух месяцев штурмуют город Красногоровка, который находится на пути к Курахово. Город контролируют украинские войска.
Как известно, оккупантам удалось зайти в южную часть Красногоровки, бои идут на территории местного завода. По словам представителей ВСУ, россияне заблокированы и отрезаны от поставок БК.