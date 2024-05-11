Глава МВД рассказал о работе полиции на Харьковщине, где наступают россияне

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что бойцы ведомства на Харьковщине не только уничтожают россиян, но и эвакуируют гражданское население, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило МВД со ссылкой на Клименко.

По данным ведомства, бойцы спецподразделения "Омега" НГУ во время боев в приграничных общинах Харьковщины уничтожили не менее 10 единиц бронетехники противника вместе с десантом, автомобильную и специальную технику.

Пограничники вместе с другими воинами отбили ряд атак на разных направлениях и продолжают вести оборонительные бои.

"В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам.

Полицейские продолжают нести службу в громадах, которые находятся под обстрелами. За сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений.

Сейчас силами полиции эвакуированы более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в сверхтяжелых условиях.

Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки".