Генштаб о боях за Волчанск: Россияне имеют тактический успех
По сообщению Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется, однако в боях за Волчанск оккупанты имеют тактический успех, сообщает Украинская правда.
"Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое", – говорится в сообщении.
В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовые действия, из которых 14 – еще продолжаются.
В сообщении отмечается, что ведутся бои за пограничный город Волчанск.
"Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.
В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", – говорится в сводке.
Генштаб добавляет, что защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь.
"Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов", – добавили в Генштабе.