В Белгородской области РФ раздавались взрывы, есть пострадавшие и разрушения

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.﻿ Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда, полностью разрушен жилой дом, баня и гараж.

Трое мирных жителей, которые в этот момент находились дома, получили легкие царапины и ссадины и отказались от вызова скорой.

"Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в 5 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждены 3 автомобиля. В селе Устинка произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания был оперативно ликвидирован" , - сообщил Гладков.

Местные паблики обнародовали записанное очевидцами видео взрывов в Белгородском районе.

Обстрелы Белгорода и обвал дома

В ночь на 13 мая в Белгороде и области были зафиксированы взрывы, был включен сигнал ракетной опасности, а затем раздались взрывы из-за работы ПВО.

Днем в городе прогремел взрыв, а впоследствии стало известно об обвале стены многоэтажного дома. По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, среди них двое детей.

По данным OSINT-аналитиков, на видео взрыва не видно прилета. Это свидетельствует, что многоэтажку могли взорвать изнутри.

В Украине вероятными версиями инцидента являются бытовой взрыв или сознательная провокация армии РФ.