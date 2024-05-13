Протесты в Грузии: спецназовцы начали оттеснять митингующих

В грузинской столице Тбилиси спецназ МВД начал силовой разгон акции протеста против принятия в целом закона об иностранных агентах, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Около 5:00 утра по местному времени, в центр к зданию парламента начали подъезжать автобусы со спецназом. Правоохранители высадились и начали разбирать экипировку, на площади Свободы установили три водомета.

В 6:10 спецназовцы начали силовой разгон митинга.

"Спецназовцы начали вытеснять протестующих с боковых улиц вокруг парламента" , - говорится в сообщении.

Незадолго до этого МВД предупредило, что у участников акции есть пять минут, чтобы разойтись от входов в парламент.

Часть митингующих стоит перед спецназом и скандирует "Да здравствует Грузия". Другая часть акции сосредоточена непосредственно перед парламентом и у заднего входа.

Протесты в Грузии

В апреле парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ вводит статус "иностранных агентов", финансируемых и контролируемых иностранными организациями и фондами. Документ подобен закону, много лет действующему в России.

30 апреля, накануне второго чтения законопроекта, тысячи людей вышли в центр Тбилиси на акцию протеста, во время которой произошли жесткие столкновения с полицией.

Несмотря на протесты, 1 мая депутаты парламента одобрили документ во втором чтении.

11 мая в Тбилиси прошел "Европейский марш", ставший крупнейшим митингом в современной истории страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых протестов.

13 мая планируется рассмотрение закона в последнем, третьем, чтении и голосование за документ в целом.