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Курс валют НБУ на 13 мая

Курс валют НБУ на 13 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 мая, вырос на 17 коп до 39.7206 за 1 доллар.

Евро подорожал на 38 коп до 42.8148 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 42 коп до 49.7501 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 30 коп до 43.7886 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.9703 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.720600 +0.1688
EUR Евро 42.814800 +0.3836
GBP Фунт стерлингов 49.750100 +0.4231
CHF Швейцарский франк 43.788600 +0.3012
PLN Польский злотый 9.970300 +0.0828

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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