Курс валют НБУ на 13 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 мая, вырос на 17 коп до 39.7206 за 1 доллар.
Евро подорожал на 38 коп до 42.8148 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 42 коп до 49.7501 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 30 коп до 43.7886 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.9703 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.720600
|EUR
|Евро
|42.814800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.750100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.788600
|PLN
|Польский злотый
|9.970300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.