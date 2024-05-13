Курс валют НБУ на 13 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 мая, вырос на 17 коп до 39.7206 за 1 доллар.

Евро подорожал на 38 коп до 42.8148 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 42 коп до 49.7501 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 30 коп до 43.7886 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.9703 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.720 600 EUR Евро 42.814 800 GBP Фунт стерлингов 49.750 100 CHF Швейцарский франк 43.788 600 PLN Польский злотый 9.970 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.