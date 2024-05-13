Санкции против российского СПГ: Bloomberg назвал последствия

Страны ЕС обсуждают запрет на реэкспорт российского сжиженного газа в рамках своего 14-го пакета санкций против России. Хотя это и не является полным запретом, это станет первым случаем, когда Европа примет конкретные меры против российского СПГ.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Российский производитель ПАО "Новатэк" полагается на остановки в ЕС для перевозки арктического топлива с судов ледового класса на обычные танкеры. Хотя перекрытие доступа к нему не помешает грузам достичь Европы (где импорт СПГ из России фактически увеличился после войны), оно затруднит отправку их в страны Азии.



Что конкретно попадет под санкции

Для оптимизации транспортных расходов арктический проект "Ямал СПГ", возглавляемый "Новатэком", использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции для перевалки грузов с 15 судов ледового класса на обычные танкеры. Обычно прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время. В условиях запрета это уже невозможно.

Для "Ямала СПГ" остановки необходимы, чтобы позволить узкоспециализированным судам вернуться на арктический завод, где условия слишком суровы для регулярных судов. Данные отслеживания судов показывают, что в некоторые месяцы в Европе переваливается до восьми российских грузов, хотя это число варьируется и значительно снижается летом и осенью, когда Северный морской путь через Арктику имеет меньше льда и обеспечивает более быстрый доступ к Китаю.

Импорт российского СПГ в ЕС в прошлом году составил 14,4 млн тонн, по данным консультанта Energy Aspects Ltd. Перевалка, куда переваливается топливо, составила 2 млн тонн. Вероятный сценарий заключается в том, что запрет приведет к тому, что эти дополнительные объемы останутся в блоке, где доля российского СПГ уже составляет около 13%.

Пострадает ли производство СПГ в России?

Санкции еще больше усложнят логистику перевозок для России и заставят специализированные суда путешествовать по более длинным маршрутам. Глобальные флоты уже избегают Красного моря после атак йеменских хуситов, вынуждая суда менять маршрут вокруг Африки. По данным Energy Aspect, доставка грузов СПГ с "Ямала" напрямую в Азию приведет к увеличению затрат на фрахт и логистику, а также к более длительной стоянке ледоколов.

У России действительно есть некоторые альтернативы: она осуществляет перевалку с корабля на судно недалеко от своего северного города Мурманска, что она могла бы использовать для высвобождения судов. Она также может использовать Северный морской путь летом, когда тает лед и к заводу могут добраться различные корабли.

Если альтернативные механизмы доставки потерпят неудачу, экспорт российского СПГ может сократиться. Но страна проявила большую изобретательность в обходе западных санкций в отношении нефти, отмечает

Что будет означать запрет для азиатских клиентов?

По данным Energy Aspects, экспорт российского СПГ азиатским покупателям может снизиться или стать дороже из-за более высоких затрат на фрахт.

В крайнем сценарии, если "Новатэк" не сможет изменить свою логистику и экспорт российского СПГ будет прекращен, Европа разорвет российский контракт на поставку с Китаем 3 млн тонн в год.

Использование Северного морского пути или Мурманской перевалки также будет зависеть от ледовой обстановки, что приведет к переносу поставок в Азию на вторую половину каждого календарного года.

Как это повлияет на европейские компании?

Европейские компании, такие как немецкая государственная Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc и TotalEnergies SE, полагаются на перевалку грузов с Ямала в Зебрюгге и Монтуаре, согласно контрактной базе, опубликованной глобальной группой импортеров.

Срок действия этих контрактов истекает не раньше 2038 и 2041 годов, что потенциально открывает возможность для уведомлений о форс-мажорных обстоятельствах, если перевалка будет запрещена.

Напомним, с момента начала российского вторжения на Украину Европа и ее союзники искали способы ограничить доходы Москвы от ископаемого топлива, не вызывая при этом более высоких затрат на энергию для своих граждан.

Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложение о санкциях против российского СПГ было тщательно подготовлено. По ее словам, Еврокомиссия никогда не предложит санкции, ущерб которых для ЕС превысит их негативное влияние на российскую экономику.