РФ за сутки потеряла более 1700 военных и 31 танк – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1740 военных, 31 танк, 42 бронемашины, 15 артсистем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 484 030 (+1 740) человек,
- танков − 7 485 (+31) ед,
- боевых бронированных машин – 14 417 (+42) ед,
- артиллерийских систем − 12 487 (+15) ед,
- РСЗО − 1 070 (+4) ед,
- средств ПВО − 797 (+0) ед,
- самолетов − 350 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 936 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 197 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 878 (+59) ед,
- специальной техники – 2 048 (+6) ед.