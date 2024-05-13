РФ за сутки потеряла более 1700 военных и 31 танк – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1740 военных, 31 танк, 42 бронемашины, 15 артсистем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили: