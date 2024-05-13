Минобороны Румынии "имеет предостережения" относительно передачи Patriot Украине

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине системы против воздушной обороны Patriot, заявил, что министр обороны Анджел Тилвар имеет серьезные опасения относительно этого, сообщает Европейская правда.

Чолаку рассказал, что пока не обсуждал с президентом страны Клаусом Йоханнисом возможность предоставления Украине Patriot, однако имел разговор с главой Минобороны, который не очень благосклонен к этой идее.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые должны быть переданы Украине" , – указал Чолаку.

Он добавил, что такое решение должен принимать Высший совет национальной обороны (CSAT).

"Я твердо убежден, что мы примем мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее" , – отметил Чолаку.

Как известно, президент Клаус Йоханнис заявил из Белого дома, где он находился, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.

Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.