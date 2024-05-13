В США оценили эффект экспортных ограничений на поставку чипов в Россию

В правительстве США убеждены – экспортные ограничения работают и замедляют военную машину Кремля. Об этом заявила министерша торговли США Джина Раймондо, сообщает Голос Америки.

"Мы ввели ограничения на экспорт в Россию почти 700 видов товаров двойного назначения и добавили в санкционный перечень почти 100 китайских компаний за помощь России в обходе экспортных ограничений" , - заявила Джина Раймондо во время слушаний в американском Конгрессе 8 мая.

На слушаниях, посвященных бюджету ведомства на 2025 год, сенаторы-республиканцы от штата Техас Джейк Эллзи и Тони Гонзалес выразили обеспокоенность тем, что американские микрочипы находят в оружии, которое применяет Россия, Иран, а также в северокорейских дронах, которые Россия использует атак по Украине.

"Как кажется, они могут использовать чипы, которые мы считаем безвредными коммерческими чипами, в летальных целях" , - заявил Эллзи, обращаясь к чиновнику.

Раймондо убеждена, что экспортные ограничения США "значительно замедлили Россию" и указала, что именно из-за ограниченного доступа к западным микрочипам, Россия "вынуждена использовать чипы из помп для грудного молока, холодильников и подобных вещей, а именно это они и делают, именно поэтому, что наши начальные ограничения работают".

Россияне вынуждены использовать коммерческие чипы и перенастраивать свою технику, они должны полагаться на Иран и Китай, чтобы получать такие микрочипы, добавила она.

Раймондо подчеркнула – США постоянно увеличивают санкции. "Мы используем все имеющиеся средства, чтобы решить проблему" , - заверила чиновник.

"Если мы узнаем, что китайская компания обходит наши экспортные ограничения в отношении России, мы включаем эту компанию в санкционный перечень, позволяющий нам рассмотреть каждую базу данных в мире, получить данные по публичному доступу и частные, чтобы узнать, что происходит" , - добавляет она.

Все же США не намерены полностью прекращать торговлю с Китаем, а сосредоточятся на конкретных высокотехнологичных товарах, "которые мы имеем и к которым они не могут получить доступ иным образом" и которые важны для военных возможностей Китая, говорит Раймондо.