Потребление электричества возросло, запланирован рекордный импорт – "Укрэнерго"

В Украине утром 13 мая потребление электричества возросло на 6,7% по сравнению с пятницей. На сегодняшний день запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы – почти 20 тысяч МВт*ч.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00.

Вчера, 12 мая, для преодоления дефицита были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 06:00 и с 20:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 08:00 до 19:00, по запросу польского оператора энергосистемы, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из Польши.

Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00.00 до 07.00.

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию с 17:00 до 24:00.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19484 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1475 МВт.

К утру обесточены 412 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Сумской области.