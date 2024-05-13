В Калужской области РФ произошла утечка нефти после удара по НПЗ – СМИ

Утечка 5 тонн нефти произошла на нефтепроводе в Калужской области после атаки БПЛА на НПЗ "Первый завод" 10 мая.

Об этом сообщает﻿ Astra со ссылкой на источники.

Атака на НПЗ в поселке Полотняный Завод была совершена в ночь с 9 на 10 мая.

Как ранее сообщало издание со ссылкой на местных жителей, которые публиковали видео, после атаки на НПЗ произошёл пожар.

Губернатор подтвердил атаку, однако не сказал, о каком именно предприятии идёт речь. Как выяснила Astra, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ "Первый завод", также загорелись 3 цистерны с топливом.

Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти. Никто не пострадал.

Как ранее сообщали местные жители, работники завода были эвакуированы в районе 12 ночи.