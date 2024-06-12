Как изменились ставки по депозитам в банках: данные НБУ

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,2% годовых, что на 0,1 п.п ниже, чем месяц назад.﻿ Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 1,6% до 1,096 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. Сейчас ставки по депозитам по-прежнему превышают уровень ожидаемой инфляции (8,2%).

В апреле НБУ снизил учетную ставку до 13,5%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам.

По данным НБУ, в апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.