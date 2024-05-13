Две сети АЗС в 2023 году недоплатили более 180 млн грн налогов – "А-95"

БРСМ и Avantage за 2023 год недоплатили на двух 180 млн. грн. только на зарплатных налогах. В целом автозаправочные сети-аутсайдеры недоплатили более 7 млрд грн в год налогов с зарплат.﻿ Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

По его словам, в первом "вагоне" рейтинга - компании, которые в среднем платили до 25,4 тыс. грн в месяц своим работникам.

"Во втором "вагоне" едут хитроразвитые. По моим расчетам, той же БРСМ необходимо доплачивать рабочим "живыми" деньгами 41 млн грн, Avantage - под 10 млн в месяц. Если "в белую", то надо бы заплатить около 20 млн НДФЛ и ЕСВ. Если выходить в кэш из-за неучтенных наличных денег на АЗС и налоговые ямы, то потеряешь максимум 5 млн. По году очень существенная "экономия", только на две указанные сети "наоптимизировали" только на зарплатных налогах более 180 млн грн" , - написал эксперт.

По его данным, всего вторая пятерка зарплатного рейтинга недоплатила зарплатных налогов чуть менее 1 млрд грн - 990 млн.