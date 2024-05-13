Предприниматели получили 36 млрд грн льготных кредитов с начала года

С начала 2024 года предприниматели по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" получили более 9 тыс кредитов на общую сумму 35,9 млрд грн, из которых от государственных банков - 6 666 кредитов на 18,03 млрд гривен.﻿ Об этом заявили в министерстве финансов, сообщает Экономическая правда.

За прошедшую неделю по этой программе предприниматели получили от банков 186 льготных кредитов на общую сумму 0,79 млрд грн.

А всего за время действия военного положения в Украине выдано 53 212 кредитов на 213,2 млрд грн.

По состоянию на 13 марта больше всего таких кредитов банки выдали на финансирование оборотного капитала (60,58 млрд грн) и на антивоенные цели (57,36 млрд грн).

С начала действия программы подписано 88 034 кредитных договора на 302,9 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который открывает возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов "5-7-9". Ожидается, что для производителей оружия процент льготного будет 7% на инвестиции и 9% на оборотные средства. Максимальная сумма кредита: 500 млн гривен.

А ранее Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности сокращение до 5 млн грн максимальной суммы кредита на финансирование оборотного капитала.