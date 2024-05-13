В Луганской области ВСУ ударили по складу боеприпасов оккупантов – ОВА

Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов россиян в оккупированном Сорокино в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщает Украинская правда.

"В оккупированном Сорокином (Краснодоне) взорвался склад с БК. Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области на протяжении недели.

И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то боекомплект, сегодня так ярко пылавший в Сорокино, тратится врагом довольно быстро. Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени" , – сообщил Лысогор.

В ОВА отмечают, что склад, по которому нанесли удар, находился на границе с РФ – до линии боевого столкновения около 130 км. Поэтому его считали безопасным.

"Теперь у российских военных в этом районе есть ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях" , - отметил начальник ОВА.

Видео пожара и мощных взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.

Российские пропагандистские медиа сообщают, что на подъездах к городу перекрыты дороги.