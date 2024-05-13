В Раде анонсировали рассмотрение кадровых назначений в ближайшее время

Верховная рада в ближайшие пленарные недели может рассмотреть несколько кадровых вопросов. У правительства есть вакантные должности.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы всегда готовы к любым кадровым решениям" , – сказал он.

Первый вице-спикер убежден, что "кадровые вопросы точно могут быть" в ближайшие недели.

Он напомнил пример Александра Кубракова, который был уволен "достаточно быстро и, можно сказать, даже не сильно спланировано".

"И, понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности, которые есть и недавно, и давно" , - сказал Корниенко.

Депутат напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок: "Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства" .

По его данным, "идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности".

"И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, громад, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату", – сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют образовать, он сказал:

"Нет. Пока нет кандидатуры. Думаю, что это ближе, возможно, к концу недели будет уже проясняться. Это монобольшинство должно предлагать, и дальше премьер их возвращает в парламент" , - заявил первый вице-спикер.

По его словам, в Министерстве инфраструктуры есть первый заместитель Юрий Васьков, исполняющий обязанности министра.

"Мы его видели на часе вопросов к правительству, он отвечал на вопросы депутатов. А вот "Министерство развития регионов, общин, территорий" я пока не знаю как будет называться. Как только оно будет создано, правительство может туда назначить исполняющего обязанности, а потом мы уже будем назначать министра и дальше Кабмин будет заместителей назначать в соответствии с процедурой" , - добавил Корниенко.

Напомним, Верховная рада 10 мая проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Проект постановления об отставке был зарегистрирован около часа до голосования.