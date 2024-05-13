Российские войска пытаются растянуть оборону ВСУ на Харьковщине – ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям, сообщает Украинская правда.

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отражают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям" , – сказал он в эфире телемарафона.

По словам главы Харьковской ОГА ситуация пока тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ.

Также Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего было эвакуировано 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. Что касается Волчанска, то там пока остается 200-300 человек.