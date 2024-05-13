Раде предложили значительно повысить акцизы на топливо
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предусматривает значительное повышение акцизов на топливо, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
Он рассказал, что в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по приближению законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога".
В частности, документом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:
- бензин - 359 евро за тысячу литров;
- дизель - 330 евро за тысячу литров;
- газ - 277 евро за тысячу литров.
Также законопроект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 года по декабрь 2027 года.
Какие акцизы сейчас
Отметим, что акцизы пока составляют:
- бензин - 215,5 евро за тысячу литров;
- дизель - 139,5 евро за тысячу литров;
- газ - 70 евро за тысячу литров.
О планах Кабмина повысить акциз стало известно еще 10 мая. Тогда правительство одобрило соответствующий законопроект.