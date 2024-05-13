Генштаб: ВСУ сбили российский штурмовик над Донецкой областью

Силы обороны Украины 13 мая сбили в небе над Донецкой областью российский штурмовик Су-25, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25" , — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны. В частности, украинские воины наносят врагу потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраины Волчанска.

Началось боевое столкновение в районе н.п. Старица.

Общие потери противника составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.