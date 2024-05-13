Секретарь СНБО: Угрозы нападения на Харьков мы не видим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что Украина не видит риска российского нападения на Харьков, несмотря на новые наступательные действия на область, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Литвиненко в интервью AFP пишет Barron's.

Литвиненко сообщает изданию, что в настоящее время продолжаются боевые действия в приграничных с Россией в Харьковской области.

"Можно сказать, что угрозы нападения на город Харькова мы не видим".

"Но россиян очень много, достаточно много. Около 50 тысяч было на границе. Сейчас их гораздо больше 30 тысяч".

По его словам, российское наступление, вероятно, было направлено на создание "буферной зоны", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России.

Что предшествовало:

10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине. Там продолжаются интенсивные бои. Враг оккупировал ряд населенных пунктов в "серой" зоне. Силы обороны направляют на Харьковщину дополнительные резервы.

Продолжается эвакуация гражданского населения из общин приграничья области.