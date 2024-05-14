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Курс валют НБУ на 14 мая

Курс валют НБУ на 14 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 мая, понизился до уровня 39.6196 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.7495 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.7107 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 6 коп до 43.7254 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.9762 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.619600 --0.101
EUR Евро 42.749500 --0.0653
GBP Фунт стерлингов 49.710700 --0.0394
CHF Швейцарский франк 43.725400 --0.0632
PLN Польский злотый 9.976200 +0.0059

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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