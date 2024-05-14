Курс валют НБУ на 14 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 мая, понизился до уровня 39.6196 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.7495 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.7107 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 6 коп до 43.7254 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.9762 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.619 600 EUR Евро 42.749 500 GBP Фунт стерлингов 49.710 700 CHF Швейцарский франк 43.725 400 PLN Польский злотый 9.976 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.