Курс валют НБУ на 14 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 14 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 мая, понизился до уровня 39.6196 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 42.7495 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 49.7107 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 6 коп до 43.7254 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 9.9762 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.619600
|EUR
|Евро
|42.749500
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.710700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.725400
|PLN
|Польский злотый
|9.976200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.