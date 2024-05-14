Генштаб о ситуации на Харьковщине: ВСУ прочесывают городскую застройку в Волчанске

За прошедшие сутки на Харьковском направлении ВСУ отразили 13 атак россиян. Украинские военные проводят прочесывание городской застройки в городе Волчанск.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 13 мая.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

На Харьковском направлении наши подразделения отразили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) – Волчанск, Шебекино (РФ) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники" , – говорится в сводке.

На Купянском направлении наши войска отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крахмальное - Берестово, Коломыйчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площадка - Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшилось тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили 15 атак противника на направлениях Лисичанск – Белогоровка, Новодружеск – Белогоровка, Веселое – Верхнекамянское, Золотаровка – Верхнекамянское, Веселое – Раздолевка, Николаевка – Спорное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

На Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут – Ивановское, Бахмут – Клищиевка, Одрадовка – Клищиевка. Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

На Покровском направлении наши войска отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Евгеньевка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника.

На направлениях Соловьево – Сокол, Очеретино – Соловьево, Очеретино – Евгеньевка, Семеновка – Новоселовка Первое, Семеновка – Уманское, Пески – Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Славное – Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены.

На Времивском направлении войска группировки отразили 11 атак противника на направлениях Сладкое – Водяное, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески - Крынки. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В течение суток противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.