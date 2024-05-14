В РФ после атаки беспилотника сошел с рельсов поезд с топливом – СМИ

В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший горючее. По данным российских медиа, это произошло из-за атаки беспилотника.

В российском министерстве по чрезвычайным ситуациям причиной назвали "постороннее вмешательство".

"В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03:38" , - сообщили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza﻿ и местных российских медиа, причиной схода с рельсов стала атака беспилотника.

"В результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава" , – пишет канал.

Отмечается, что в общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.