В РФ после атаки беспилотника сошел с рельсов поезд с топливом – СМИ
В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший горючее. По данным российских медиа, это произошло из-за атаки беспилотника.
В российском министерстве по чрезвычайным ситуациям причиной назвали "постороннее вмешательство".
"В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03:38", - сообщили в МЧС.
По данным Telegram-канала Baza и местных российских медиа, причиной схода с рельсов стала атака беспилотника.
"В результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава", – пишет канал.
Отмечается, что в общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.