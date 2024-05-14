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РФ за сутки потеряла 1400 военных, 49 беспилотников и самолет – Генштаб

РФ за сутки потеряла 1400 военных, 49 беспилотников и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла около 1400 военных, 49 беспилотников, 43 бронемашины, 28 артсистем, самолет и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 485 430 (+1 400) человек,
  • танков − 7 496 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 460 (+43) ед,
  • артиллерийских систем − 12 515 (+28) ед,
  • РСЗО − 1 070 (+0) ед,
  • средств ПВО − 798 (+1) ед,
  • самолетов − 351 (+1) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49) ед,
  • крылатых ракет − 2 197 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 907 (+29) ед,
  • специальной техники – 2 054 (+6) ед.

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