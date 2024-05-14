РФ за сутки потеряла 1400 военных, 49 беспилотников и самолет – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла около 1400 военных, 49 беспилотников, 43 бронемашины, 28 артсистем, самолет и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 485 430 (+1 400) человек,
- танков − 7 496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 14 460 (+43) ед,
- артиллерийских систем − 12 515 (+28) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+1) ед,
- самолетов − 351 (+1) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49) ед,
- крылатых ракет − 2 197 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 907 (+29) ед,
- специальной техники – 2 054 (+6) ед.