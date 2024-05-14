РФ за сутки потеряла 1400 военных, 49 беспилотников и самолет – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла около 1400 военных, 49 беспилотников, 43 бронемашины, 28 артсистем, самолет и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили: