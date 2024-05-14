В Госдепе США прокомментировали увольнение Путиным Шойгу

В Государственном департаменте США прокомментировали увольнение с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и его замену на Андрея Белоусова. Об этом во время брифинга сказал заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател, сообщает Европейская правда.

По его словам, перестановки в российском Минобороны свидетельствуют о том, что кремлевский правитель Владимир Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.

"Мы считаем, что это еще одно свидетельство того, что Путин отчаянно хочет продолжать свою захватническую войну против Украины, несмотря на то, что она наносит значительный ущерб российской экономике и приводит к большим потерям российских войск, которые, по некоторым оценкам, достигают 315 тысяч человек" , – отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что Путин мог бы закончить войну в любой момент, выведя войска, "вместо того, чтобы продолжать ежедневно совершать жестокие атаки на украинский народ".

Напомним, Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина. В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что замена министра обороны РФ связана с желанием российского режима продолжать захватническую войну против Украины.