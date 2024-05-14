В РФ задержали уволенного с должности начальника управления кадров Минобороны – СМИ

В Москве задержали начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом пишут прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, а также телеграм-канал Baza, сообщает Украинская правда.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу" , – говорится в сообщении.

В чем именно подозревают Кузнецова - неизвестно. Заседание по мере пресечения состоялось в тот же день; его результаты также неизвестны. Это уже второе уголовное дело в министерстве за последнее время.

По словам представителя правоохранительных органов, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме провели обыск. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.

С 2010 по 2023 год Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны.

Кузнецова назначили на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года. До этого он "проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны".