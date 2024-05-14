В Нацбанке назвали условия для дальнейшей отмены валютных ограничений

Национальный банк Украины работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. Однако валютный ресурс страны ограничен.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной нами Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврату к инфляционному таргетированию" , - сказал он во время встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской ассоциацией бизнеса.

Как отметил Пышный, НБУ пока не собирается разрешать погашать старые долги бизнеса в валюте.

"Валютный ресурс страны ограничен, а потому мы пока не можем дать бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений. Это бы сгенерировало многомиллиардный спрос на валюту, что подвесило бы курсовую устойчивость и макрофинансовую стабильность" , - заявил глава НБУ.

По его словам, за последний месяц НБУ получил ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но пока не видит достаточных оснований для этого.

"НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, вторые - скажутся на уменьшении предложения. Делать одномоментно разновекторные вещи - очень опасно" , - сказал он.

Пышный привел следующие цифры: после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составило 134 млн долларов в месяц. Во втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долларов в месяц).

"Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. Но хотим ответных действий со стороны бизнеса. Ведь успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственными будут предприятия" , - сказал глава НБУ.

Напомним, НБУ с 4 мая внедрил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала войны, касающийся только бизнеса. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что последний пакет будет стоить 5,5 млрд долларов.