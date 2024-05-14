В Госдепе США заявили, что не ожидают "серьезных прорывов" на Харьковщине
В Государственном департаменте США заявили, что российские оккупационные войска будут пытаться продвигаться в Харьковской области, однако серьезных прорывов в этом районе американская сторона не ожидает. Об этом во время брифинга сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, сообщает Европейская правда.
По его словам, в США ожидают, что РФ в течение следующих недель будет пытаться продвигаться вперед в Харьковской области, и, возможно, достигнет определенных успехов.
"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии", – заявил Пател.
По его словам, в США убеждены, что Украина сохраняет ключевое преимущество в этой борьбе, а ее военные наносят значительные потери оккупационной армии РФ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина способна удержать линию фронта в Харьковской области.