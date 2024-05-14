Венгрия против новых санкций ЕС в отношении российского газа – СМИ

Венгрия не поддерживает новые европейские санкции в отношении российского газа. ﻿Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам нескольких источников, Венгрия выразила серьезные сомнения по поводу нового предложения по санкциям во время первых бесед с послами, отказавшись прямо выступить против этой меры, но продемонстрировав свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать любые санкции, повышающие стоимость энергоносителей в Европе.

"Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС" , - заявил венгерский чиновник на встрече дипломатов в среду, по словам двух дипломатов, знакомых с ходом обсуждений.

Санкции запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), что может лишить Москву значительной прибыли. Но они не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.

Тем не менее Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций в отношении Москвы, которые требуют единогласной поддержки всех 27 стран ЕС.

Несколько других стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, также запросили более подробную техническую информацию о мерах во время первых переговоров, по словам присутствовавших на них людей. Но больше всех колебалась Венгрия.

Напомним, страны Евросоюза могут ввести ограничения на экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Такая мера содержится в 14-м пакете санкций, который Еврокомиссия направила на рассмотрение государствам ЕС.

Полный запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз пока не планируется.

Для принятия решения необходимо одобрение всех лидеров стран ЕС.

При этом в Евросоюзе считают, что проблем с принятием санкций против российского СПГ не будет.