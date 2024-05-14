Пентагон: Наступление россиян на Харьковщине не было неожиданным для Украины

В Пентагоне заявляют, что наступательная активность российской оккупационной армии в Харьковской области не была неожиданной. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

По ее словам, украинская сторона также была готова к наступлению РФ в Харьковской области.

"Это (российское наступление. – Ред.) не было чем-то неожиданным, это то, чего ожидали и украинцы. Мы знаем, что они (российские войска. – Ред.) усилили некоторые из тех пограничных обстрелов. И, скорее всего, в ближайшие недели они увеличат их количество" , – отметила представительница Пентагона.

Она подчеркнула, что сейчас США делают все возможное, чтобы быть уверенными, что Украина имеет все необходимое.

"Мы верим, что украинцы продолжают доказывать на поле боя, что они не только могут отражать российские атаки, но и могут делать это успешно" , – добавила Сингх.

В то же время в Пентагоне признают, что "украинцы пострадали" из-за задержки с предоставлением помощи от США.

"И мы видели, как они потеряли часть территории в пользу россиян. Но, знаете, мы уверены в украинцах... мы верим, что они добьются успеха" , – подчеркнула она.

В Госдепе США ранее заявили, что российские оккупационные войска будут пытаться продвигаться в Харьковской области, однако серьезных прорывов в этом районе американская сторона не ожидает

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина способна удержать линию фронта в Харьковской области.