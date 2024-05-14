В Украине возросло потребление электричества из-за похолодания – "Укрэнерго"

Потребление электричества значительно возросло из-за похолодания: в утренние часы использование больше на 4,5% по сравнению с понедельником. Вчера вечерний максимум потребления был на 4% выше максимума в пятницу.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В энергосистеме большую часть суток сохраняется значительный дефицит.

В ночь на 13 мая из-за роста потребления "Укрэнерго" продлило применение графиков ограничения мощности для промышленности с 24:00 до 07:00. Сегодня, 14 мая, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 07:00 15 мая.

Вчера, 13 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 10:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00.00 до 07.00.

Украинцев призывают продолжить экономно потреблять электричество, особенно с 17:00 до 24:00.

Запланирован новый рекордный импорт электроэнергии Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 21 072 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 463 МВт. Вчера импортировали около 20 тысяч МВт*ч.

К утру обесточен 421 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Киевской области.