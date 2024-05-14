Зеленский начал встречу с Блинкеном: говорил о саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве начал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которой, в частности, упомянул о саммите мира, сообщает Европейская правда.

Зеленский сказал, что для Украины важно участие в саммите президента США Джо Байдена.

"Важно, чтобы на саммите присутствовал президент Байден. А также необходима ваша помощь, чтобы привлечь как можно больше стран к этой инициативе" , – добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину. В ходе визита у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.