Зеленский - Блинкену: Для защиты Харьковщины нужны два комплекса Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поднял вопрос о потребности в средствах противовоздушной обороны, в частности для Харькова и области, сообщает Европейская правда.

Зеленский указал, что противовоздушная оборона – "это самый большой дефицит для нас и самая большая проблема".

"Сейчас мы очень нуждаемся в двух Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками и они очень беспокоятся из-за этого" , – отметил он.

В свою очередь Блинкен указал, что сейчас Украина переживает "тяжелые времена", но согласованная в США помощь "сейчас находится в пути", а некоторые средства будут доставлены.

Он убежден, что эта помощь будет иметь решающее значение для борьбы Украины против продолжающейся российской агрессии.

"И мы уверены, как и многие другие партнеры Украины, что Украина достигнет победы на поле боя" , – подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину. В ходе визита у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В Белом доме рассказали﻿, что работают с союзниками над тем, чтобы поставить Украине больше батарей Patriot.