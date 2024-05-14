Лишь 50% беженцев готовы когда-то вернуться в Украину – опрос

Лишь половина украинских беженцев, которые сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии, готовы вернуться домой, если для этого будут такие условия, как безопасность, нормальная работа критической инфраструктуры, наличие жилья, завершение полномасштабного вторжения.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в апреле, сообщает Украинская правда.

Говоря об условиях, при которых украинцы готовы вернуться домой, относительно больше всего респондентов назвали нормальную работу критической инфраструктуры (34%) и безопасность (34%).

Далее следуют жилищный вопрос (26%) и завершение полномасштабного вторжения (26%).

16% опрошенных отметили возможность найти работу и 13% − возможность детей посещать школу или садик.

Социологи проанализировали ответы украинцев на вопрос об их удовлетворенности жизнью за рубежом, условиях для возвращения в Украину и их желании получить паспорт другой страны и пришли к выводу, что более вероятно могут вернуться те, кто одновременно не имеет и не подавал документы на гражданство другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, выражают определенные условия для возвращения домой.

"Согласно такому подходу ровно половина респондентов (50%) являются теми, кто более вероятно может вернуться в Украину. Однако учитывая ответы респондентов на вопрос далее об интересе к Украине, указанная оценка скорее является оптимистическим сценарием в текущих условиях" , – отмечают социологи.

При этом социологи подчеркивают, что пока продолжаются масштабные военные действия (с неопределенным результатом), то любые оценки являются ориентировочными − соответственно невозможно точно определить, сколько же на самом деле украинцев вернутся.

"Результаты опроса, приведенного в этом пресс-релизе, показывают, что значительная часть украинских беженцев теряют (или уже потеряли) связь с Украиной. К сожалению, это было абсолютно ожидаемо и в любом случае мы бы потеряли часть граждан. Однако открытым остается вопрос, какую же часть граждан можно будет вернуть и что есть смысл для этого делать", – рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, с одной стороны, государство, украинское гражданское общество и простые граждане должны поддерживать контакты с гражданами за рубежом, работать с ними, сохранять связь и мотивировать вернуться.

С другой стороны, украинцы за рубежом также должны иметь мотивацию вернуться и прилагать релевантные усилия для сохранения связи с Украиной.

Исследование проходило 20-26 апреля. Методом онлайн-интервью с использованием компьютера был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше), выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и сейчас проживающие в Германии, Польше и Чехии.

Формально при обычных обстоятельствах теоретическая статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95) не превышала 3,5%. Вместе с тем социологи подчеркивают, что отсутствие надежных статистических данных о количестве и расселении украинских беженцев, отсутствие данных об их половозрастной структуре, укоренение отдельных украинских беженцев и, как следствие, меньший интерес к участию в украинских опросах и особенности метода онлайн-интервью влияют на погрешность и фактическая погрешность будет несколько выше.

Несмотря на это КМИС считает, что полученные результаты все равно сохраняют значительную репрезентативность и позволяют анализировать общественные настроения украинских беженцев.