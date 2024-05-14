ВСУ о возможном наступлении на Сумщину: Будем давать ответ при попытке проникновения

Ситуация на границе с РФ в Сумской области напряженна, российская армия продолжает обстрелы пограничных населенных пунктов, заявил 14 мая рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Северск" Вадим Мысник, сообщает Радио Свобода.

По его словам, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали в Черниговской и Сумской 55 обстрелов.

"Враг определенные части взимал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же опрокидывают. В частности, граница на Сумщине с РФ – это 560 километров. Это очень большой участок, и мы отслеживаем, где происходит концентрация сил противника, где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.).

То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ" , - говорит спикер ОТУВ "Северск".

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что после Харьковщины Россия может начать наступление на Сумщине.

Как рассказал он The New York Times, в Харьковской области ситуация – "на грани", "с каждым часом ситуация приближается к критической". Целью России также называет оттягивание украинских сил по другим направлениям. И, по словам Буданова, ей это удается.

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