Правительство назначило временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры
Кабинет министров Украины назначил временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры. Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Так, временно возложено исполнение обязанностей:
- министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;
- министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.
Тарас Высоцкий
В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специальность: "Административный менеджмент". Квалификация: магистр по менеджменту.
Трудовая деятельность:
- 2019 год: первый заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации.
- 2019-2021 годы: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
- С 2021 года: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Василий Шкураков
В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. Степень: магистр.
- 2005-2018 годы: Министерство финансов Украины. Путь от экономиста до директора Департамента. С 2018 года - заместитель министра.
- 2017-2018 годы: ЧАО "УКРГИДРОЭНЕРГО". Должность: заместитель гендиректора по экономике и финансам.
- 2020 год: ЧАО "Укрфинжитло". Генеральный директор.
- С августа 2021 года: первый заместитель министра инфраструктуры Украины.
Напомним, ранее Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.