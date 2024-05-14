Правительство назначило временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины назначил временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры. ﻿Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Так, временно возложено исполнение обязанностей:

министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича;

министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича.

Тарас Высоцкий

В 2008 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Специальность: "Административный менеджмент". Квалификация: магистр по менеджменту.

Трудовая деятельность:

2019 год: первый заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации.

2019-2021 годы: заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

С 2021 года: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Василий Шкураков

В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. Степень: магистр.

2005-2018 годы: Министерство финансов Украины. Путь от экономиста до директора Департамента. С 2018 года - заместитель министра.

2017-2018 годы: ЧАО "УКРГИДРОЭНЕРГО". Должность: заместитель гендиректора по экономике и финансам.

2020 год: ЧАО "Укрфинжитло". Генеральный директор.

С августа 2021 года: первый заместитель министра инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.